La diagnosi ottimista di Massimo D’Alema sul PD secondo la quale quel partito è guarito dalla malattia del “renzismo” ha suscitato non poche polemiche e prese di posizione indignate da parte di molti Dirigenti Democratici per lo più parlamentari nominati e cresciuti grazie a Renzi. Mi spiace per D’Alema ma questo è il più chiaro indizio che la malattia non è affatto guarita, anzi, se possibile, si è ulteriormente aggravata e cronicizzata.

Il test diagnostico lo si può fare sia a livello nazionale che locale. Più volte ho chiesto (e mi sono chiesto) che fine [...]