SETTIMO TORINESE. Il parco di via Gioberti è un gioiello. Il comitato di gestione è diretto dal presidente Salvatore Adinolfo, un gruppo molto affiatato formato da 15 persone, ma ci sono in tutto circa 60 volontari che, a turno, si prendono cura dell’area verde nella zona del quartiere San Gallo, diventata un fiore all’occhiello per tutta la città.

