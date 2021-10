Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Da venerdì 1 ottobre il nuovo palazzetto è entrato pienamente in funzione: campi per fare sport ma anche palestre e presto, a novembre, anche una Spa. Questi i servizi previsti. Gli accordi prevedono che il palazzetto sia riservato, per il 50% del tempo, alle società sportive settimesi. Ci sono, poi, 10 moduli da mezza giornata a disposizione dell’amministrazione comunale. Questo quanto spiegato dall’assessore allo sport, Daniele Volpatto mercoledì 29 settembre, durante la commissione consiliare svoltasi [...]