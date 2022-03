Offrire un aiuto alle famiglie con figli piccoli colpiti da disturbi dello spettro autistico, in attesa di un effettivo ingresso nei servizi per la disabilità dell’Unione dei Comuni dell’area Nord-Est di Torino. E’ questo l’obiettivo di un progetto sostenuto dal Lions Club Settimo Torinese, presentato oggi da Barbara Fantino, responsabile area disabili dell’Unione Net, Michele Raffa della Cooperativa Animazione Valdocco, e Giancarlo Brino, vicesindaco di Settimo. Il progetto coinvolgerà una trentina di famiglie per tre anni offrendo attività di supporto alla relazione con il bambino e attività volte a facilitare l’interazione. Seguirà un periodo di monitoraggio per valutare l’efficacia delle azioni. “Le nuove diagnosi di autismo in età precoce – spiega Fantino – hanno portato l’incidenza dei disturbi dello spettro autistico a un caso su 77. Presso il centro Allaninocosta di Settimo Torinese svolgono attività con educatori circa 70 ragazzi, la metà dei quali presenta Asd (Autistic Spectrum Desorder), mentre in lista d’attesa ci sono altri 40 bambini”. Secondo Michele Raffa, educatore e responsabile del progetto, “la presa in carico globale della famiglia è necessaria per aumentare la qualità della comunicazione con il figlio autistico e per favorire il rapporto con i fratelli, alleviando lo stress in genere molto forte, soprattutto subito dopo la diagnosi”. Le difficoltà di interazione e la percezione diversa della realtà tipiche dell’autismo – spiega Raffa – possono essere di ostacolo alle attività quotidiane, dalla scuola alla spesa, per cui è necessario fornire ai genitori strumenti per comprendere i figli e sviluppare le loro abilità”.

