Il gelato va sempre di moda.

Il gelato non conosce la crisi, o quasi. Abbiamo chiesto in alcune gelaterie di Settimo come se la passano e com’è cambiato il giro di affari post-covid e in questo periodo di crisi economica. Le gelaterie però si sono rimodernate sulla quantità di gusti nuovi. Abbiamo il Puffo, un ritorno degli anni’80, abbellito da stelline di zucchero che diventa la Fata Turchina, il caramello salato, il gusto torta di mele, stracciatella al pistacchio. E tra i gusti particolari, quest’anno, si può scegliere quello al cioccolato bianco variegato con diverse [...]