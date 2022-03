SETTIMO TORINESE. A scuola sì, ma non così. È lo slogan che è serpeggiato tra i corridoi dell’IIS Galileo Ferraris. Lunedì 21 febbraio, e per tutta la settimana, gli alunni si sono dichiarati in autogestione. I motivi della protesta studentesca sono fondamentalmente due: la sicurezza nei locali di lavoro durante i PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) e la modalità di come si dovrebbe svolgere l’esame di maturità di quest’anno.

“Vogliamo farci sentire dalle istituzioni– ha affermato Constantin Vecliuc, rappresentante d’istituto componente studenti del Galileo Ferraris, – perché la scuola necessita di [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.