Il distretto Rotary 2031 per i bambini dello Zimbabwe.

I club del Distretto 2031, di cui fa parte il Club Rotary di Settimo, si sono incontrati sabato 22 ottobre presso l’istituto alberghiero Colombatto di Torino e, grazie agli insegnanti e alunni della scuola, hanno preparato e confezionato dei pasti per i bambini dello Zimbabwe.

L’iniziativa “Il Rotary nutre l’educazione” è un progetto in collaborazione con l’organizzazione NoProfit Rise Against Hunger e ha come obbiettivo la lotta contro la fame nel mondo attraverso la distribuzione di cibo e altri aiuti umanitari a favore delle popolazioni in grave [...]