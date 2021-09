Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SETTIMO TORINESE. Il Direttore: un film che racconta la storia di Settimo degli anni ’70.

Venerdì 17 settembre alle ore 20.45, presso il cinema Petrarca in via F. Petrarca 7 a Settimo è in programma il docu-film intitolato “Il Direttore” di Maurizio Orlandi, una produzione Cooperativa Filmrouge di Torino, con un sostegno finanziario della Film Commission Torino Piemonte, città di Settimo, Fondazione ECM e comune di Gavorrano.