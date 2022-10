Dieci nuovi appartamenti a disposizione delle famiglie settimesi in difficoltà: verranno realizzati dal Comune in un nuovo stabile, che potrà ospitare sia alloggi assegnati definitivamente ai beneficiari (le cosiddette “case popolari”) sia spazi da utilizzare per le situazioni di emergenza abitativa. Il Comune, per il progetto, ha ottenuto dal Governo un finanziamento di circa 1,8 milioni di euro dal fondo complementare al PNRR. «Con questi soldi, copriremo progettazione e realizzazione dell’edificio – spiega l’assessore al sociale Angelo Barbati – La nuova palazzina sorgerà in via Milano, al posto del Dado». Lo [...]



