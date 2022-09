Il concerto della festa patronale del Corpo Musicale “Citta’ Di Settimo Torinese” raccontato da una giovane trombettista.

Il 2022 per il nostro “Corpo Musicale Città di Settimo” è sicuramente stato un anno di ripresa sotto tanti punti di vista. Come ogni anno, in chiusura delle Feste Patronali, abbiamo avuto l’onore di suonare nel centro della nostra bellissima città, ma quest’anno l’emozione è stata diversa: perché, come ho già detto, il 2022 è stato un anno di ripresa e di rinascita. Forse l’esibizione è stata un pochino più “speciale” perché il concerto si è riavvicinato a quella che è sempre stata la normalità. Ricordo il 2020 che abbiamo suonato a terra, senza palco, tutti distanziati e tutto il pubblico indossava la mascherina. Il 2021 ci ha fatto “respirare” un pochino di più: siamo tornati sul palco, nonostante le prenotazioni e i mille accorgimenti che abbiamo dovuto avere per noi musici e per tutti gli spettatori. Arriviamo a quest’anno: tutto normale, nonostante la paura sia rimasta. Niente più transenne, niente più prenotazioni e niente più mascherine. Per noi tra tutte le manifestazioni alle quali partecipiamo questa è l’esibizione più importante, perché suoniamo per festeggiare la nostra città e vedere così tante persone sedute ad ascoltarci è sempre una grande emozione. Sabato sera abbiamo anche festeggiato un “compleanno” speciale: un anno con la nostra nuova maestra. Ci siamo “incontrati” nel 2021 e in pochissimo tempo siamo riusciti a mettere su un concerto senza nemmeno conoscerci. Abbiamo lavorato tanto nell’arco di quest’anno e, dopo tanti sacrifici, tanta fatica e tanto impegno da parte di tutti siamo entrati in sintonia perché alla fine si sa: la musica è un linguaggio universale. Tra le bellissime parole spese da parte di tutta l’Amministrazione comunale e del Presidente della Pro Loco della nostra città mi è rimasta impressa la frase “voi siete una banda speciale che si sa divertire quando serve e, all’occorrenza, dimostrare serietà”. E’ proprio così: la nostra è una banda che ogni anno inserisce sempre più giovani che hanno voglia di imparare e che si sanno mettere in gioco, senza paura. Durante il concerto, vogliamo ricordare musici (o meglio amici) che hanno fatto parte della nostra lunghissima storia: quest’anno il pensiero è rivolto a Piero Boero che ha fatto parte della nostra famiglia per tantissimi anni. L’appuntamento è per il concerto di Santa Cecilia e il concerto di Natale ma già fremono i preparativi per un 2023 pieno di sorprese in quanto le candeline da spegnere per la nostra banda saranno tante.

Federica Tomaino, 21 anni studente e musicista del Corpo Musicale dal marzo 2014

Commenti