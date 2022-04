SETTIMO TORINESE. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ritorna dopo due anni di pausa forzata dovuta alla pandemia. E riparte affrontando un tema difficile, quello delle Pari Opportunità e delle discriminazioni. Il fenomeno del bullismo è un argomento che ricorre nelle presentazioni dei ragazzi: c’è anche chi ammette di esserne stato vittima e di voler fare qualcosa per fare in modo che non accada più. Un impegno e un coraggio davvero encomiabile. Altri invece si soffermano sulla parità tra le persone, sui diritti fondamentali degli individui senza tralasciano il clima e l’ambiente, [...]



