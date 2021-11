SETTIMO TORINESE. Zero sanzioni per chi ha buttato sigarette a terra tra il 2016 e il 2020. Una sola multa, invece, nello stesso periodo, per chi non ha raccolto le deiezioni del proprio cane.

A sollevare la quesitone è il consigliere della Lega, Manolo Maugeri, che, dopo un accesso agli atti, ha scoperto i numeri e che numeri…