SETTIMO TORINESE. Il comune di Settimo si è aggiudicato tre bandi di Edilizia Residenziale Pubblica che porteranno 3,7 milioni di euro utili a realizzare nuovi alloggi di proprietà pubblica e a ristrutturare quelli esistenti.

Gli immobili oggetto degli interventi, tutti di proprietà del Comune, sono tre: il Dado di via Milano, il Casun di viale Piave e gli alloggi di via Amendola. Il Dado, inagibile da tempo, verrà abbattuto e ricostruito grazie a un finanziamento di 1,8 milioni di euro. Al suo posto, verranno realizzati 10 alloggi, anch’essi da assegnare con contratti di edilizia sociale.

Il primo intervento in rpogramma riguarda il Casun, che ospita alcuni appartamenti in edilizia convenzionata: i lavori di ristrutturazione permetteranno di rinnovarlo con 1,5 milioni con cui verranno rifatti tetto, infissi e altro. Gli otto alloggi di via Amendola saranno anch’essi ristrutturati con un finanziamento da 400mila euro.

«Le risorse che arrivano da Roma ci permettono di finanziare progetti di valorizzazione dei nostri immobili, contribuendo a rafforzare l’offerta di edilizia sociale della città – interviene l’assessore alle politiche sociali Angelo Barbati – Ci aspetta una fase complessa sul piano dell’emergenza abitativa, perché la pandemia ha aggravato la situazioni di molte famiglie. I lavori sugli immobili rafforzano la nostra strategia complessiva che punta a diversificare le risposte che il Comune può dare: non c’è solo la sistemazione a chi è in emergenza abitativa o l’assegnazione di case popolari. Occorrono per esempio, la stipula di contratti in edilizia convenzionata capaci di supportare categorie specifiche come gli anziani, le giovani coppie. Le risorse in arrivo dai bandi sono molto importanti, e sicuramente il Comune le integrerà con fondi propri».

Commenti