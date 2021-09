Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SETTIMO TORINESE. Un investimento di un milione di euro per lo sport cittadino, in particolare sull’area di via Torino intorno al campo da baseball. E’ quanto ha annunciato il Comune di Settimo Torinese che si è aggiudicato un importante bando per lo sport: 700 mila euro di interventi saranno finanziati dal Dipartimento per lo sport del Governo e circa 300 mila saranno a carico del Comune.

L’area di via Torino, oltre a veder potenziata la sua [...]