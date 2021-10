SETTIMO TORINESE. Un milione di euro: è la cifra investita a Settimo in un anno e mezzo per contrastare l’emergenza abitativa, attraverso vari progetti nati ciascuno per rispondere a un’esigenza specifica.

Fino ad oggi, la strategia dell’amministrazione ha funzionato: non risultano persone prive di una sistemazione e il ricorso al collocamento temporaneo in residence, è stato limitato a due famiglie, molto di meno che in passato.

Le principali forme di sostegno

Salva sfratti, sostegno alla locazione, Aslo, autorecupero di case popolari, residence, emergenza freddo.