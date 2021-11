SETTIMO TORINESE. Il Comune di Settimo ha assegnato 5 case popolari ad altrettante famiglie. «Si tratta di alloggi rimessi a nuovo da ATC e messi a disposizione dei settimesi in difficoltà abitativa – interviene l’assessore al sociale Angelo Barbati – Nel complesso parliamo di 16 persone che vanno a risolvere la loro situazione dal punto di vista della stabilità abitativa». Le case verranno consegnate nei prossimi giorni e fanno parte di vari complessi residenziali: via Ariosto, via Einaudi e via Rio San Gallo. «Le famiglie assegnatarie stavano tutte vivendo una situazione complicata, tre [...]



