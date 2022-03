Il Comune di Settimo vuole acquisire la scuola per l’infanzia De Amicis in via Regina Pacis. E’ quanto sarà discusso nel prossimo Consiglio comunale del 23 marzo. La proposta del Consiglio comunale è stata presentata con la delibera numero 27 del 9 marzo 2022 con oggetto “Acquisizione al patrimonio immobiliare dell’Ente dell’immobile già sede della scuola materna De Amicis”. Il motivo giustificato dal Comune è “la necessità di una più ampia rivisitazione dell’offerta scolastica sul territorio”. Sul tavolo ci sono due perizie dell’immobile: una realizzata da Sat, a supporto della società Patrimonio, che stima [...]





