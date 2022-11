Il Club Rotary di Settimo diventa magico.

Martedì 25 ottobre, nella sala Francesco Cena presso il ristorante da Sergio, in via Brescia 6 a Settimo, si è svolta la 1233° conviviale del club settimese presieduta da Tommaso Capello e che ha avuto come tema la magia.

I quattro maghi, Flipper, Tony Martella, Diesel e Berok, del Club Magico Bartolomeo Bosco di Torino, si sono alternati tra i tavoli degli invitati eseguendo giochi di magia e di prestidigitazione che hanno incantato e meravigliato gli ospiti durante la cena. Si è andato dalle carte sparite e ricomparse, dalle [...]