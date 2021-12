SETTIMO TORINESE. Il destino a volte è beffardo. Il 9 marzo 2020 il cinema Petrarca chiudeva per il primo lockdown: in quel periodo, in una delle sale, si proiettava il film di Gabriele Muccino “Gli anni più belli”.

Mario Beccaris, uno dei proprietari del cinema Petrarca di Settimo, insieme al fratello Francesco e alle loro mogli, Margherita ed Enrica, sono pronti per riaprire [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.