Ascolta l'Audio Dell'Articolo

È la prima uscita del “nuovo” centrodestra in vista delle prossime elezioni amministrative. Al tavolo c’erano Gabriele Bellotto, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, e Gianluigi Cernusco, segretario locale della Lega. Vuota, per ora, la sedia di Forza Italia che non ha partecipato all’iniziativa.