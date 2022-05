Una serata speciale con il Queen’s Choir per raccogliere fondi da destinare ai restauri della chiesa di San Pietro in Vincoli. Venerdì 20 maggio, il gruppo vocale diretto dal maestro Davide Motta Frè ha presentato il suo repertorio, suddiviso tra brani sacri e arrangiamenti del pop moderno. Un evento organizzato da Tancredi Pistamiglio con la collaborazione di Famija Setimeisa, Pro Loco, Consulta Culturale Settimese e associazione Lilt. “Speriamo di poter riaprire le porte della chiesa a ottobre. – ha detto don Antonio – con tutta la struttura messa in sicurezza in [...]



