SETTIMO TORINESE. La Corale 7 Torri ha salutato interpretando due brani per salutare la salma dell’avvocato Livio Blessent. Aveva 57 anni. E’ stato trovato senza vita a casa sua, nel suo letto, stroncato da un malore. Viveva in solitudine e i suoi amici, tra cui una ex collaboratrice, hanno dato l’allarme dopo una serie di chiamate al telefono andate a vuoto.

