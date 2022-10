Angelo Dragone, ci ha lasciato, dopo aver lottato contro un male incurabile. Aveva 63 anni.

Era molto conosciuto a Settimo: per circa quindici anni aveva gestito l’edicola di via Schiapparelli, vicino alla fabbrica Olon (ex Farmitalia), e poi era molto stimato e apprezzato nel mondo del calcio locale, come allenatore.

Aveva cominciato come giocatore in campo poi, una volta appese le scarpette al chiodo, si era dedicato ad allenare i più piccoli.