Nel prossimo Consiglio comunale del 23 marzo di Settimo Torinese un ordine del giorno sarà il Bilancio di previsione 2022. L’argomento è stato anche ampiamente discusso in commissione mercoledì scorso. Un momento importante perché saranno illustrate tutti i servizi effettuati in questi anni e inoltre sarà reso noto il recupero di 25milioni di euro sul disavanzo da inizio mandato. “Un risultato importante per tutti i cittadini di Settimo” ha detto l’assessore Luca Rivoira.

