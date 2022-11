Giovedì pomeriggio, 27 ottobre, è avvenuta l’inaugurazione del nuovo Befed Settimo Torinese Mulino, in Via L. Ariosto, 36/bis. Il nuovo locale, di 600 metri quadrati, offrirà 250 posti a sedere ed è stato ristrutturato in un’ottica di una maggiore sostenibilità e una migliore fruibilità.

La riapertura è stata resa possibile grazie all’accordo tra Blooming Group e Befed Franchising per lo sviluppo del brand, che aveva già visto l’apertura sul territorio del locale a Settimo Cielo Retail Park. Il Befed di via Ariosto, però, è storico ed è sempre stato, dalla sua apertura nel lontano 1996, un importante luogo di ritrovo per giovani e non. È un segnale positivo per il commercio settimese in un periodo complesso e garantisce il consolidamento della funzione sociale, aggregativa e culturale. Poiché, oltre al Befed, vi è la presenza di spazi pubblici di significativa importanza per Settimo, come l’Ecomuseo del Freidano e il suo spazio mostre, l’Emporio solidale, polo di un welfare inclusivo, e gli spazi esterni che da tempo vengono utilizzati per ospitare eventi e iniziative.

Per l’inaugurazione si è tornati all’origine con una degustazione di galletto e birra artigianale accompagnati dall’intrattenimento musicale dei Dj di TOradio.

Le proposte enogastronomiche, però, non finisco qui, perché l’offerta sarà più inclusiva e aperta alle diverse esigenze, con una versione vegetariana e un menù dedicato ai più piccoli.

“La riapertura del Befed Mulino è certamente significativa, come ha testimoniato la serata inaugurale di giovedì sera che ha visto l’entusiasta partecipazione di centinaia di persone insieme alla Sindaca di Settimo e alla Giunta Comunale- ha detto Maurizio Cimmino – Vicepresidente Esecutivo di Blooming Group- Puntiamo a far tornare Befed Mulino il punto di ritrovo della comunità e lo facciamo proponendo uno standard di qualità molto alto, qui come in tutti gli altri ristoranti che, come Blooming Group, stiamo sviluppando insieme a Befed Franchising”.

Il Befed nacque nel 1996 all’idea di quattro amici di avere un pub dove fosse possibile ricreare la stessa atmosfera che c’era tra di loro. Oggi, dopo più di 20 anni, il Befed è un marchio riconosciuto nel Retail Food e i pub sono più di 36 in Italia e all’estero. Sarà aperto dal martedì alla domenica dalle 19:00 all’1:00. Dalle 22:30 si prevede musica e spettacoli. Inizialmente saranno venti i dipendenti occupati, destinati ad aumentare nei mesi successivi.

Commenti