L’associazione Iniziative Culturali Settimesi proporrà, in occasione della festa Patronale dei Corpi Santi, un laboratorio permanente di Settimesità. Dopo la pausa estiva, la Patronale riapre le attività dell’associazione culturale.

Dopo la partecipazione della Magnifica Consorteria dei Gamberai e Sgnore Lavandere alla Santa Messa Solenne e alla processione dei Corpi Santi patroni della città, previsti per domenica 4 Settembre alle 11, alle ore 13, l’associazione ha organizzato nella Casa degli Alpini di via Palestro 15 il tradizionale pranzo dei Corpi Santi, il Disné Dij Còrp Sant. Il menù prevede Lingua in salsa, carne cruda, cipolle ripiene, peperone in salsa tonnata, pasta pasticciata al forno, arrosto di spalla di maiale, tris di carni in carpione, patate e carote al forno, pesche ripiene, acqua, vino, caffè.

quota per commensale. Per partecipare la quota è di 25 euro, prenotazioni alla mail gamberai@libero.it. Informazioni telefoniche 011.800.18.20, cell. 338.895.43.08

Venerdì 9 Settembre, ore 21 nello chalét di via dell’Assietta, a cura del Carlevé Setimèis, appuntamento culturale sul tema: personaggi emblematici e ritualità della settimesità.

Domenica 11 Settembre, alle ore 16, a cura di Ad Septimum: con ritrovo in piazza Pagliero, davanti la stazione ferroviaria: Passeggiata turistica alla scoperta di monumenti e curiosità di architettura urbana settimese. Lunedì 12 settembre, alle ore 20,30, dal mercato di via Castiglione: Fiaccolata e falò del gambero allestito dalla Magnifica Consorteria dei Gamberai in collaborazione con AT Pro Loco Settimo Torinese e Famija Setimèisa.

Commenti