Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Sarà venerdì 23 luglio il “giorno del giudizio” per l’Ospedale di via Santa Cristina. È convocata per quel giorno, infatti, l’assemblea dei soci della struttura per discutere del futuro della società, Saapa, messa in liquidazione o altro percorso? Al centro della vicenda c’è l’Ospedale di via Santa Cristina che, dal 2007, è gestito dalla Società SAAPA S.p.A (Società Assistenza Acuzie e Post Acuzie), alla quale partecipano in qualità di soci l’Asl To4 (34%), l’Asl To2 [...]