Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SETTIMO TORINESE. Una bomba d’acqua si era abbattuta anche a Settimo, nel tardo pomeriggio del 22 giugno. E in una zona del Borgo Nuovo, in via Monviso angolo via Frassati, ha creato diversi disagi ma fortunatamente pochi danni.

login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.