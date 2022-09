E anche a Settimo sono arrivati i Token.

Il Fuoritutti Festival che si è tenuto il 2, 3, 4 settembre al parco De Gasperi di Settimo è stato un successo. Nelle tre giornate si è stimata un’affluenza che ha superato le 30 mila persone. C’erano stands enogastronomici per tutti i gusti. Alcuni settimesi, però, non hanno ben capito la motivazione dell’utilizzo dei Token per il pagamento delle bevande. Token dall’inglese gettone. E cioè si andava alla cassa e si acquistavano un minimo di 5 gettoni, per un valore di due euro l’uno. Fin qui nulla [...]