Anche il periodo dei saldi è cambiato.

I commercianti di Settimo non si lamentano, o quasi. Ma è vero che bisogna adattarsi alle nuove evoluzioni del mercato. I saldi, un tempo anelati e attesi a luglio e a gennaio, oggi non attraggono più la clientela di una volta.

“La situazione del commercio, in questo ultimo periodo, è fortemente altalenante -ha detto Valerio Fasano, dell’Olympic Sport di via Italia e presidente Ascom ConfCommercio di Settimo Torinese, – la gente ha timore degli aumenti anche se per alcuni settori non sono ancora avvenuti, ma non si respira una [...]