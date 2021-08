Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Venerdì mattina i 94 afghani, arrivati una settimana fa, hanno lasciato il centro Fenoglio di Settimo. Sono 94 i profughi afgani che sono stati a Settimo Torinese nel centro Fenoglio. Medici, giudici, funzionari e personalità che hanno collaborato con i governi occidentali. Tra di loro, come ha spiegato l’amministrazione comunale, c’erano 42 bambini, alcuni molto piccoli, i loro genitori e, in qualche caso, altri parenti. Da Settimo Torinese, gli Afghani, in queste ore, saranno smistati [...]