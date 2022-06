I dipendenti di CM Service dell’Ospedale Civico di Settimo si sono riuniti in maniera pacifica per ribadire il proprio impegno nei confronti dei pazienti ospiti nella struttura sanitaria di via Santa Cristina.

La referente OSS della struttura che, insieme a molti altri colleghi, si è unita nella giornata di oggi, 31 maggio, a una riunione organizzata per rispondere al recente presidio sindacale presso l’ospedale in via Santa Cristina.