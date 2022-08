SETTIMO TORINESE. I giovedì di luglio concludono con una grande festa in piazza (VIDEO)

La Pro Loco e Incentro Settimo, in collaborazione con il Comune, hanno condotto in porto un programma di spettacoli e di intrattenimento in occasione dei giovedì di luglioo. Un programma di eventi allestito con estrema velocità dallo staff della Pro Loco, composto dalla presidente Paola Bolognino, Liliana Salvestroni, Iolanda Mensio, Armanno Godizzi e Giovanni Pacilio. Per questo gran finale, piazza della Libertà si è trasformata in una discoteca a cielo aperto. In via Italia, si sono esibite le band del Collettivo Sintesi e degli artisti circensi.

