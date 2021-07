Ascolta l'Audio Dell'Articolo

I 3 milioni di debito del 2020 (e pure il milione del 2021) dell’ospedale non peseranno sul bilancio del Comune, almeno non per il 2021. Questo quanto venuto fuori dall’assemblea dei soci di venerdì 24 luglio della Saapa, la società che gestisce la struttura di via Santa Cristina.

Al centro della vicenda c’è l’Ospedale che, dal 2007, è gestito dalla Società SAAPA S.p.A (Società Assistenza Acuzie e Post Acuzie), alla quale partecipano in qualità di soci [...]