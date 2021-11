I commercianti settimesistanno aspettando, dopo molte difficoltà, l’ultimo fine settimana di novembre per essere presenti alla Fera Dij Coj che si terrà sabato 20 e domenica 21 novembre coinvolgendo gran parte della città.

“Noi siamo qui solo da ottobre 2018 – ha detto Giulia De Leo del NaturalPlus di via Italia 60, – e la Fera Dj Coij dà un valore aggiunto alla città di Settimo. È una bella iniziativa, e speriamo che possa dare respiro a noi commercianti”.

I nuovi negozi attendono e la Fera Dij Coj non li deluderà.

“Attendiamo l’ultimo fine settimana di novembre – hanno aggiunto Giovanna Cocca e Antonella Casorelli di Evento Perfetto in via Italia 64, aperto solo nel luglio del 2021 – perché è importante che i settimesi possano distrarsi e divertirsi. E poi la Fera Dj Coij è uno degli eventi fondamentali per il commercio settimese”.

“Noi abbiamo aperto nell’aprile del 2021 – hanno commentato Alessandra Russo e Gabriella Pizzardone di Queen di via Italia – e abbiamo avuto coraggio ad aprire in questo periodo, e però questo ci ha premiato. La Fera Dij Coj è importante per Settimo e per noi. Speriamo che non ci sia solo del passeggio, ma che le persone entrino nei negozi, anche solo per curiosità”. Anche per Monica Blessent della Bottega di Manuela, aperta solo nel settembre 2020, di via Italia 42, “Si spera di tornare alla normalità, per quanto sia possibile e speriamo che la Fera Dj Coij sia un indizio in tal senso”.

