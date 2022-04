I bambini di Settimo accolgono i loro coetanei ucraini.

È un gesto dì solidarietà che dimostra come Settimo sia ancora una volta una città dell’accoglienza.

Per ora sono tre, ma tra un po’ forse se ne aggiungeranno altri, i bambini Ucraini scampati dalla guerra che sono ospitati alla Scuola Roncalli, in via Cuneo 1.

“I bambini hanno fatto, con le loro mamme, un estenuante viaggio di cinque giorni in auto per venire via dalla tragedia in corso -ha specificato la dirigente del Comprensivo I Anna Rescigno- e siamo lieti che ce li abbia segnalati un signore che [...]