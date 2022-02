Nuove regole, via al green pass in quasi tutte le attività commerciali. Commercianti favorevoli o contro. I commercianti di Settimo si dividono sulla scelta del Governo. Da lunedì 1 febbraio documento obbligatorio per molte attività al chiuso. Sanzioni ai no-vax over 50.

Nuova stretta anti Covid dalla scorsa settimana. Per andare in Posta o in tabaccheria bisognerà avere il green pass, anche in formula base, ovvero ottenuto col tampone. Per chi ha dai 50 anni in su scattano le prime sanzioni da 100 euro. Di pari passo viaggia l’obbligo per i titolari delle attività di [...]