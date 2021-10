Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SETTIMO TORINESE. I nonni sono importanti per tanti bambini della città di Settimo e lo dimostrano i tanti messaggi che sono arrivati alla biblioteca Archimede per la Festa Nazionale dei Nonni che si è svolta nella mattinata di sabato 2 ottobre dalle 10 alle 12.

login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.