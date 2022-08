Il Fornacino Club organizza per lunedì 15 agosto un bel pranzo di Ferragosto, con inizio alle 12,30 presso la consueta ed accogliente sede di via Reisera 52. Un bel momento in compagnia per trascorrere la festività a tavola, con un menù perfettamente in linea con l’estate organizzato dallo staff del presidente Rino Dalla Chiusa. La quota è di 16,00 euro per i soci e di 20 euro per i non soci e comprende un tris di antipasti (Spiedino mozzarella e pomodoro, zucchine grigliate, formaggio con pera e composta di cipolla rossa), Tris di primi (risotto al radicchio e salsiccia, fusilli alla julienne, pennette gamberi e zucchine), e secondo con contorno (Straccetti di pollo e limone, fagiolini e patate). Per concludere anguria, acqua e vino. Necessario prenotare con 10 euro di caparra entro giovedì 11 agosto fino ad esaurimento posti. Per prenotazioni Tel. 340.9170158 oppure email: fornacino.club@libero.it

Commenti