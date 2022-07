E anche quest’anno gli studenti delle scuole superiori di Settimo hanno fatto 100.

Sono venti gli alunni e le alunne, dell’IIS 8 Marzo e dell’IIS Galileo Ferraris, che hanno raggiunto la votazione di 100/centesimi all’Esame di Maturità.

Venti studenti che hanno sogni ambiziosi e che dalle chiacchiere fatte con loro siamo sicuri che riusciranno a realizzare i loro desideri.

Sabrina Borrione, 18 anni, dell’8 Marzo in 5 C, afferma che: “Qui ho potuto conoscere nuovi compagni con cui ho legato moltissimo e devo ringraziare alcuni professori che hanno sempre creduto in me. Soprattutto devo dire grazie alla [...]