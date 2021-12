SETTIMO TORINESE. La protesta della scuola non si ferma.

Venerdì 10 dicembre, di fronte all’Ufficio Scolastico Regionale a Torino, si è svolto un vivace e combattivo presidio di lavoratrici e lavoratori della scuola in sciopero organizzato da CUB Scuola Università Ricerca e Cobas della Scuola. Venerdì hanno infatti chiuso, per mancanza del personale in sciopero in cui non si poteva garantire la sicurezza degli alunni, la scuola Rodari e la Andersen.