“Siamo orgogliosi dei nostri atleti”.

Ed è sull’aggettivo possessivo “nostri” che Giancarlo Amberti, vice direttore di Special Olympics Piemonte, rotariano e presidente dell’associazione di commercianti InCentro a Settimo, vuole porre l’accento sul Service che il Club Rotary di Settimo, con la collaborazione del Distretto 2031, ha messo in atto per i Giochi Nazionale Estivi Special Olympics che si svolgeranno a Torino dal 5 al 9 giugno. Ma per la città di Settimo la data da ricordare è quella di venerdì 3 giugno, perché passerà in piazza della Libertà la Fiaccola [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.