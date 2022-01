A metà mandato, abbiamo chiesto agli assessori della giunta settimese due semplici domande per fare il punto della situazione.

Domanda n. 1: La cosa più importante che hai fatto in questi due anni?

Domanda n. 2: Qual è il tuo progetto più importante per i prossimi 2 anni e mezzo?

Giancarlo Brino (vicesindaco, assessore alla sicurezza)

1) Viene difficile per le tante cose fatte, per quanto mi riguarda su sicurezza,lavori pubblici, inclusione sociale. Molte sono state le azioni e i progetti portati a termine e seguitim tipo la nuova area pedonale di via Italia, il controllo [...]