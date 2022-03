Vittorio Re era un agricoltore di vecchio stampo. Aveva 93 anni. E’ stato uno degli ultimi settimesi a fare “l’alpeggio”, portando a pascolare le mucche in alta quota da maggio a settembre, prima di scegliere Settimo come dimora fissa. Altri tempi. La sua famiglia si era stabilita in Cascina Pista continuando nel lavoro di allevamento delle mucche da latte. Attualmente l’azienda Re Fratelli, composta da Domenico, Antonio e Stefano produce latte per un caseificio di Ivrea.

Vittorio era il papà, un allevatore ma anche un grande collezionista di campanacci e di “foet”, il frustino [...]