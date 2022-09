“Il distacco dai libri è una delle separazioni più dolorose. Mi ricordo, da bambino, quando dovevo lasciare qualche libro ero molto preoccupato: non sai mai dove vanno finire, ti ci affezioni e molte volte vengono buttati. D’ora in poi non sarà più così” ha detto Alessandro Raso, assessore all’Ambiente di Settimo Torinese, venerdì 2 settembre, in occasione del lancio dell’iniziativa “Give Book a Chance”.

Ebbene sì, a Settimo d’ora in poi i libri usati avranno una nuova vita. Tra la musica e il verde del Parco De Gasperi, nel contesto del Festival “Fuori Tutti”, [...]