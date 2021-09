Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Vogliamo i cancelli aperti.

Sono le parole “chiave” della lettera che Giovanni Carucci, 82 anni, pensionato, ex commerciante, ha inviato alla sindaca Elena Piastra e all’assessore all’ambiente e ai parchi Alessandro Raso. Carucci si lamenta di un’anomalia relativa all’area verde e allo chalet di via Giuseppe di Vittorio a Borgo Nuovo: “I due cancelli dell’area in riferimento sono sempre chiusi e questo impedisce ai residenti di utilizzare lo chalet come luogo di incontro e di aggregazione. Io ho scritto e fatto protocollare la mia lettera il 23 luglio del 2021 e avevano promesso di rispondere il prima possibile alla mia richiesta firmata anche da alcuni abitanti della zona. Ci sentiamo presi in giro perché la lettera è di luglio, ma le nostre lamentele a voce partono dalla primavera di quest’anno e ancora non è accaduto nulla”.

Abbiamo telefonato all’assessore Raso il quale riferisce che l’amministrazione sta valutando le richieste dei residenti insieme all’ufficio tecnico, ai vigili e che un sopralluogo è già stato fatto e si deve attendere.

“Vogliamo solo la sicurezza delle persone – ha detto Raso – e quindi bisogna aspettare che gli organi competenti ci diano una valutazione positiva alla riapertura dell’area”.

