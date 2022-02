SETTIMO TORINESE. I giovani scout si sono riuniti nel cortile dell’oratorio Santa Maria per fare attività, come ogni domenica mattina.

Le fasce di età coinvolte da questa attività sono quelle dagli 8 agli 11 anni, dai 12 ai 16 anni, e il gruppo adulti, dai 16 ai 21 anni. Le attività degli scout si basano sul programma stabilito da Baden Powell, fondatore dello scoutismo.