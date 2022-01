Un flash mob, una nuova protesta davanti al Tribunale per i Minori di Torino per dire basta agli allontanamenti facili. Lo scorso 19 gennaio l’associazione Adelina Graziani insieme ad un gruppo di genitori ha manifestato per “chiedere giustizia per i loro figli ingiustamente allontanati e dai in affidamento a degli sconosciuti o rinchiusi in comunità”.

“Queste violenze inaudite sono da Codice Rosso – esordisce Riccardo Ruà presidente dell’associazione Adelina Graziani – la Procura deve indagare, deve fare chiarezza su quanto avviene nelle comunità, nelle case famiglia, nell’operato dei servizi sociali. Ci devono dire perché i [...]