SETTIMO TORINESE. Furioso incendio distrugge tetto di un cascinale in via Milano

Un furioso incendio, questa notte, ha distrutto un cascinale adibito a deposito e garage. Le fiamme sono divampate intorno a mezzanotte in via Milano 140. Per domare l’incendio hanno lavorato fino alle 8 di questa mattina più squadre dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno praticamente danneggiato tutto il tetto e anche due auto, una Punto e una Kia, nei garage.

