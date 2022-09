Dopo due anni, ritorna la musica e ritorna il festival gratuito FuoriTutti con tre intere giornate. Da venerdì 2 a domenica 4 settembre, saliranno sul palco del parco De Gasperi star della musica italiana. Un programma dedicato ai giovanissimi: gli spettacoli, che inizieranno alle ore 21,30, vedranno la partecipazione di Fulminacci (venerdì 2 settembre), MadMan (sabato 3 settembre), Dargen D’amico (domenica 4 settembre).

Il festival ha saputo negli anni trovare una dimensione sempre più importante in Piemonte, e si pone come momento di festa per tutta la città. È un luogo di contaminazione di linguaggi artistici diversi con una forte attenzione al pubblico giovane, cui è dedicata per intero la programmazione del palco centrale. Ma non solo, perché sul Palco Off si potranno ascoltare i giovani come Caterina, Ricky J. e Zoelle. Sarà un festival nel festival, in cui verranno valorizzate e presentate al pubblico le migliori forme di espressione artistica del territorio.

Uno spazio importante verrà anche dedicato a famiglie e bambini, infatti, saranno previste due mattinate, sabato e domenica, di giochi, cacce al tesoro, spettacoli, musica e danze curati dalla Compagnia Fanta Teatro di Bologna. Ad allietare il festival a livello gustativo sarà presente la Pro Loco di Settimo che allestirà il “Villaggio del buon vivere” dove troveranno posto i migliori piatti della tradizione piemontese in abbinamento a vini e birre.

La manifestazione è organizzata e promossa da G-RO srls, nuovo gestore de La Suoneria Settimo insieme con Soc. Coop CMC e Coop Sociale L’Ippogrifo, con il sostegno di Fondazione ECM, e del Comune di Settimo Torinese, con il patrocinio della Città Metropolitana di Torino e con il contributo di Torino Outlet Village. Il Palco Off sarà curato, invece, dalle associazioni musicali Collettivo Musicale Sintesi e Associazione mySound. L’ingresso anche in questo caso sarà è libero e gratuito.

